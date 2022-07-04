BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
04.07.2022 15:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 05/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Rota Portföy CS Serbest Özel Fon
RCS
Rota Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon
RPX
Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon
RPC
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041100
BIST
14:582.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,19
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:5816,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0790
|Açılış
|: 16,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8360
En Düşük
16,7215
14:5817,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1367
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
14:58977,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,80
|Açılış
|: 977,85
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:58
|OYAYO
|9,51
|8.984.339
|% 9,94
|
|BERA
|15,19
|291.476.782
|% 8,58
|
|KLKIM
|23,60
|110.463.750
|% 8,36
|
|TURSG
|5,40
|179.768.450
|% 7,78
|
|PEGYO
|2,08
|24.024.974
|% 7,77
|
|CANTE
|40,14
|65.791.573
|% -9,10
|
|MZHLD
|86,10
|17.365.341
|% -7,47
|
|MAKIM
|15,01
|141.656.513
|% -7,23
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|RTALB
|6,54
|33.638.699
|% -3,82
|
|THYAO
|49,04
|1.644.230.911
|% -0,53
|
|KOZAL
|197,30
|1.352.319.509
|% 5,51
|
|SISE
|21,78
|1.002.488.669
|% 2,06
|
|EREGL
|26,70
|744.402.639
|% -1,33
|
|KOZAA
|28,68
|660.908.834
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,87
|565.916.805
|% 2,14
|
|ODAS
|2,83
|268.093.510
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,41
|276.643.492
|% 0,00
|
|TSKB
|2,03
|115.668.617
|% -0,98
|
|SISE
|21,78
|1.002.488.669
|% 2,06
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8309
|16,8335
|% 0,47
|
|Euro
|17,6025
|17,6156
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,4091
|20,5115
|% 1,00
|
|Frank
|17,4625
|17,5677
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4711
|4,4936
|% 0,44
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,91
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|15,00
|
|Tam
|6.535
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.199
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,11
|