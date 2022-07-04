BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
04.07.2022 15:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon " adına yapılacak işlemler için 05/07/2022 tarihinden itibaren "DFI" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041101
BIST
14:552.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,61
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:5516,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0804
|Açılış
|: 16,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8360
En Düşük
16,7215
14:5517,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1416
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6205
En Düşük
17,4493
14:55977,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,77
|Açılış
|: 977,72
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:53
|OYAYO
|9,51
|8.730.887
|% 9,94
|
|KLKIM
|23,64
|109.774.173
|% 8,54
|
|BERA
|15,18
|289.336.994
|% 8,51
|
|TURSG
|5,43
|171.439.501
|% 8,38
|
|PEGYO
|2,08
|23.687.037
|% 7,77
|
|CANTE
|40,14
|65.687.709
|% -9,10
|
|MZHLD
|85,50
|17.211.321
|% -8,11
|
|MAKIM
|15,06
|137.850.309
|% -6,92
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|RTALB
|6,55
|33.150.767
|% -3,68
|
|THYAO
|49,24
|1.543.424.742
|% -0,12
|
|KOZAL
|197,60
|1.342.795.495
|% 5,67
|
|SISE
|21,82
|987.109.915
|% 2,25
|
|EREGL
|26,74
|728.046.951
|% -1,18
|
|KOZAA
|28,64
|654.836.777
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,88
|560.476.733
|% 2,49
|
|ODAS
|2,83
|267.251.195
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,42
|273.718.552
|% 0,23
|
|TSKB
|2,04
|109.181.109
|% -0,49
|
|SISE
|21,82
|987.109.915
|% 2,25
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8317
|16,8368
|% 0,49
|
|Euro
|17,5932
|17,6057
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,3994
|20,5017
|% 0,95
|
|Frank
|17,4634
|17,5686
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4709
|4,4933
|% 0,44
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-5,11
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|15,00
|
|Tam
|6.531
|6.608
|18,00
|
|Yarım
|3.197
|3.231
|9,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,06
|