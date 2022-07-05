BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 06/07/2022 tarihinden itibaren "FVI" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041681BIST