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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

05.07.2022 16:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

                                              
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 06/07/2022 tarihinden itibaren "FVI" kodu kullanılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041681


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