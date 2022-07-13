BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.07.2022 13:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 14/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı Fon Kodu
Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon YPC
Yapı Kredi Portföy Alara Serbest (Döviz) Özel Fon YPD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045006
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1013
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2325
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05973,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,46
|Açılış
|: 973,18
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4079
|17,4260
|% 0,65
|
|Euro
|17,5772
|17,6297
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,7074
|20,8112
|% 1,04
|
|Frank
|17,7547
|17,8617
|% 1,21
|
|Riyal
|4,6286
|4,6519
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|12,56
|
|Altın Gr.
|973
|973
|13,22
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.575
|6.735
|136,00
|
|Yarım
|3.204
|3.277
|49,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.641
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,22
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında