BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 14/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon Ünvanı Fon KoduYapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon YPCYapı Kredi Portföy Alara Serbest (Döviz) Özel Fon YPDhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045006BIST