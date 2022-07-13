BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.07.2022 14:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 14/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı Fon Kodu
Ziraat Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon ZYC
Ziraat Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon ZYD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045009
BIST
17:202.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -17,39
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.385
17:2017,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0677
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:2017,4621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1036
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:20957,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -13,29
|Açılış
|: 957,89
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DOAS
|91,35
|191.091.258
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.799.934
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|10.821.843
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.254.775
|% 9,86
|
|MARTI
|1,88
|89.738.890
|% 8,05
|
|SILVR
|22,04
|4.893.806
|% -9,97
|
|GESAN
|52,15
|314.493.831
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,35
|4.926.282
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|FONET
|13,58
|14.344.857
|% -6,28
|
|THYAO
|48,14
|5.371.086.981
|% -2,15
|
|SISE
|20,52
|1.057.861.968
|% -1,44
|
|ODAS
|3,25
|919.731.017
|% 6,56
|
|EREGL
|25,88
|838.428.268
|% -0,38
|
|KARSN
|7,27
|724.657.630
|% 5,21
|
|ODAS
|3,25
|919.731.017
|% 6,56
|
|EKGYO
|2,96
|712.176.145
|% 5,34
|
|TSKB
|2,09
|246.936.869
|% 4,50
|
|YKBNK
|4,17
|490.737.448
|% -0,24
|
|THYAO
|48,14
|5.371.086.981
|% -2,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4819
|17,4916
|% 0,39
|
|Euro
|17,4552
|17,4621
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,5354
|20,6384
|% -0,46
|
|Frank
|17,6561
|17,7625
|% -0,27
|
|Riyal
|4,6444
|4,6677
|% 0,48
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-30,06
|
|Altın Gr.
|957
|957
|-14,18
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.551
|6.676
|-57,00
|
|Yarım
|3.192
|3.251
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,27
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,23
|-0,54
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|-3,79
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35KAPLM
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 48.04 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 798 adet işlem
-
17:34FONET
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 047 adet işlem
-
17:33DERHL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 419, 201 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 2, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 22, 949.00 milyon TL de
-
17:32ENKAI
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 543, 127 adet işlem