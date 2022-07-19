BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.07.2022 15:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon" adına yapılacak işlemler için 20/07/2022 tarihinden itibaren "TGX" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046432
BIST
16:392.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,95
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:3917,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1558
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:3918,0362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3222
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:39968,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,27
|Açılış
|: 968,82
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EUKYO
|3,52
|1.943.059
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.369.884
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|16.494.639
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.155.041
|% -5,48
|
|PENTA
|408,50
|35.795.826
|% -4,11
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|55,00
|39.768.409
|% -3,51
|
|THYAO
|50,90
|3.625.279.990
|% 1,84
|
|SISE
|20,94
|1.356.660.569
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|TSKB
|2,20
|244.195.220
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,48
|795.181.664
|% 2,54
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5756
|17,5882
|% 0,89
|
|Euro
|18,0232
|18,0362
|% 1,82
|
|Sterlin
|21,0841
|21,1898
|% 1,33
|
|Frank
|18,1150
|18,2241
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.551
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,91
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 522, 184 adet işlem
-
16:53NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 954 adet işlem
-
16:52DESPC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 423 adet işlem
-
16:51BRSAN
Yüzde 4.73 oranında artışla 39.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 516, 505 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 25, 534.00 milyon TL de