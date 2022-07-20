BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.07.2022 14:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Statech Portföy Alpha Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 21/07/2022 tarihinden itibaren "SFA" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046910
BIST
16:042.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,71
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:0417,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0333
|Açılış
|: 17,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:0418,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:04966,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 966,73
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:04
|VAKKO
|18,37
|46.743.361
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.013.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.986.251
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,55
|130.950.558
|% -8,71
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,58
|124.651.809
|% -7,01
|
|KONYA
|1.232,70
|73.646.033
|% -6,34
|
|CANTE
|53,20
|28.202.072
|% -4,40
|
|THYAO
|50,70
|2.691.237.975
|% -0,78
|
|SISE
|21,20
|1.487.414.311
|% 0,09
|
|EREGL
|27,96
|895.017.536
|% 0,94
|
|SASA
|42,54
|792.879.919
|% 1,72
|
|KCHOL
|35,18
|773.158.409
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,99
|718.359.187
|% -0,99
|
|ODAS
|3,55
|510.427.207
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|153.425.956
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,55
|557.022.377
|% 0,44
|
|TSKB
|2,25
|226.399.254
|% 1,81
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5795
|17,5929
|% 0,19
|
|Euro
|17,9949
|18,0164
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,0258
|21,1313
|% 0,15
|
|Frank
|18,0800
|18,1889
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6680
|4,6915
|% 0,17
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,79
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.587
|6.640
|9,00
|
|Yarım
|3.210
|3.244
|3,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,78
|
Seans Raporu
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