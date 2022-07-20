BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.07.2022 16:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Evren Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 21/07/2022 tarihinden itibaren "IUB" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047009
BIST
16:222.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,99
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:2217,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0308
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:2218,0125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0440
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:22967,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,09
|Açılış
|: 966,99
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ULUSE
|187,00
|10.404.429
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|48.411.357
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.016.471
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,57
|134.211.432
|% -8,46
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.227,40
|74.255.162
|% -6,74
|
|GLRYH
|3,60
|125.433.724
|% -6,49
|
|EDIP
|3,29
|15.154.651
|% -4,36
|
|THYAO
|50,65
|2.728.290.657
|% -0,88
|
|SISE
|21,20
|1.504.781.111
|% 0,09
|
|EREGL
|27,96
|909.605.428
|% 0,94
|
|SASA
|42,64
|802.789.356
|% 1,96
|
|KCHOL
|35,16
|781.819.705
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,98
|738.160.170
|% -1,32
|
|ODAS
|3,54
|519.101.252
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,24
|154.184.400
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,54
|565.630.608
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|228.031.443
|% 1,81
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5795
|17,5904
|% 0,18
|
|Euro
|17,9966
|18,0125
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,0362
|21,1417
|% 0,20
|
|Frank
|18,0793
|18,1882
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6661
|4,6895
|% 0,13
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,50
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,47
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|24,00
|
|Tam
|6.578
|6.636
|5,00
|
|Yarım
|3.205
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,76
|