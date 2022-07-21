BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.07.2022 11:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
GBZ
Azimut Portföy HE Serbest (TL) Özel Fon
GFT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047149
BIST
13:142.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,22
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
13:1417,6809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0792
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7231
En Düşük
17,5641
13:1418,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1277
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
13:14955,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,35
|Açılış
|: 955,94
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler13:14
|KAPLM
|56,25
|35.416.747
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|6.849.809
|% 9,96
|
|ATSYH
|63,00
|2.655.173
|% 8,06
|
|AVTUR
|2,15
|1.548.725
|% 8,04
|
|VANGD
|3,96
|7.537.526
|% 7,90
|
|LIDER
|24,12
|89.237.915
|% -10,00
|
|YONGA
|19,62
|343.146
|% -10,00
|
|KONYA
|1.157,20
|29.778.303
|% -4,85
|
|IMASM
|64,65
|47.998.145
|% -4,79
|
|SANFM
|15,91
|9.351.269
|% -4,44
|
|THYAO
|51,70
|1.603.086.896
|% 0,68
|
|EKGYO
|3,08
|687.540.507
|% 2,33
|
|SISE
|21,14
|606.738.651
|% -0,19
|
|EREGL
|27,98
|508.122.506
|% -0,92
|
|FROTO
|267,50
|438.530.874
|% 2,22
|
|EKGYO
|3,08
|687.540.507
|% 2,33
|
|ODAS
|3,65
|429.164.634
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,30
|134.651.091
|% 4,84
|
|TSKB
|2,30
|206.770.014
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,60
|256.017.029
|% 0,00
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6698
|17,6809
|% 0,45
|
|Euro
|18,0331
|18,0529
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,0526
|21,1582
|% 0,14
|
|Frank
|18,1134
|18,2225
|% 0,37
|
|Riyal
|4,6874
|4,7109
|% 0,38
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-13,39
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|6.536
|6.635
|-17,00
|
|Tam
|6.554
|6.624
|16,00
|
|Yarım
|3.193
|3.240
|11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,16
|
|B. Petrol
|103
|103
|-4,34
|