BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.07.2022 11:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fonu" adına yapılacak işlemler için 25/07/2022 tarihinden itibaren "HTZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047276
BIST
11:092.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 26,44
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.539
En Düşük
2.524
11:0917,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0424
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
11:0918,0345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0970
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
11:09980,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,55
|Açılış
|: 980,56
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KLRHO
|16,28
|35.032.304
|% 10,00
|
|CANTE
|54,95
|25.264.034
|% 7,32
|
|TLMAN
|31,00
|19.899.348
|% 7,12
|
|ULUUN
|27,00
|252.282.352
|% 6,72
|
|EGEPO
|11,21
|7.005.669
|% 6,66
|
|UFUK
|93,75
|2.953.225
|% -5,21
|
|ORCAY
|17,81
|49.300.397
|% -4,45
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|OYAYO
|9,00
|617.323
|% -2,81
|
|TSGYO
|4,97
|10.717.837
|% -2,74
|
|THYAO
|51,85
|892.870.872
|% 0,48
|
|SISE
|21,54
|730.530.097
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,08
|265.828.307
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|264.309.678
|% -0,27
|
|ULUUN
|27,00
|252.282.352
|% 6,72
|
|EKGYO
|3,08
|265.828.307
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|264.309.678
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,37
|70.683.251
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,79
|187.104.642
|% 3,84
|
|AKFGY
|2,39
|91.240.217
|% 5,29
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7469
|17,7550
|% 0,26
|
|Euro
|18,0248
|18,0403
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,1096
|21,2154
|% -0,45
|
|Frank
|18,2609
|18,3709
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7094
|4,7331
|% 0,17
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|980
|981
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.646
|6.719
|-43,00
|
|Yarım
|3.238
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,04
|
Seans Raporu
11:09
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11:24TLMAN
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11:23XU100
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11:23YAYLA
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11:22YAYLA
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 752, 111 adet işlem
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11:21MERKO
Yüzde 5.44 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 847, 700 adet işlem