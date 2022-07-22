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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

22.07.2022 11:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    AZİMUT PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON
    FYZ

    AZİMUT PORTFÖY PRO SERBEST (TL) ÖZEL FON
    FYV

    AZİMUT PORTFÖY 19.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
    FYJ

    AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
    IBJ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047282


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 35.542.666 % 10,00  
ATSYH 70,00 4.055.457 % 9,38  
SANEL 12,34 432.012 % 8,91  
ULUUN 27,42 340.719.370 % 8,38  
GWIND 9,68 102.258.854 % 8,16  
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13:02 Alış Satış %  
Dolar 17,7404 17,7486 % 0,22  
Euro 18,0095 18,0294 % -0,56  
Sterlin 21,1480 21,2540 % -0,27  
Frank 18,2911 18,4013 % 0,18  
Riyal 4,7085 4,7321 % 0,15  
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13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.725 6,00  
Altın Gr. 984 984 5,17  
Cumhuriyet 6.632 6.732 33,00  
Tam 6.665 6.721 -41,00  
Yarım 3.248 3.289 -19,00  
Çeyrek 1.629 1.644 -10,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,85 -0,03  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 -0,01  
B. Petrol 103 103 -0,54  
Seans Raporu 13:02
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