BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduAZİMUT PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FONFYZAZİMUT PORTFÖY PRO SERBEST (TL) ÖZEL FONFYVAZİMUT PORTFÖY 19.0 SERBEST (DÖVİZ) FONFYJAZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FONIBJhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047282BIST