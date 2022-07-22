BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.07.2022 11:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
AZİMUT PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON
FYZ
AZİMUT PORTFÖY PRO SERBEST (TL) ÖZEL FON
FYV
AZİMUT PORTFÖY 19.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
FYJ
AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
IBJ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047282
BIST
13:042.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,47
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
13:0417,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0460
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
13:0418,0314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1001
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
13:04984,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,19
|Açılış
|: 984,21
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler13:02
|KLRHO
|16,28
|35.542.666
|% 10,00
|
|ATSYH
|70,00
|4.055.457
|% 9,38
|
|SANEL
|12,34
|432.012
|% 8,91
|
|ULUUN
|27,42
|340.719.370
|% 8,38
|
|GWIND
|9,68
|102.258.854
|% 8,16
|
|UFUK
|92,95
|4.219.768
|% -6,02
|
|DOBUR
|48,60
|4.876.917
|% -4,33
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|AVTUR
|2,10
|1.527.219
|% -3,67
|
|ULUSE
|188,00
|5.360.851
|% -3,59
|
|THYAO
|51,60
|1.339.569.319
|% 0,00
|
|SISE
|21,44
|994.675.020
|% 1,42
|
|ODAS
|3,73
|418.659.560
|% 1,08
|
|SAHOL
|19,67
|351.544.827
|% 2,23
|
|ULUUN
|27,42
|340.719.370
|% 8,38
|
|ODAS
|3,73
|418.659.560
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,07
|307.470.857
|% 1,66
|
|SKBNK
|1,37
|118.738.378
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,79
|262.463.133
|% 3,84
|
|IEYHO
|0,84
|46.207.752
|% 7,69
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7404
|17,7486
|% 0,22
|
|Euro
|18,0095
|18,0294
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,1480
|21,2540
|% -0,27
|
|Frank
|18,2911
|18,4013
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7085
|4,7321
|% 0,15
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|6,00
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|33,00
|
|Tam
|6.665
|6.721
|-41,00
|
|Yarım
|3.248
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,54
|