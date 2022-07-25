BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Albaraka Portföy Emlak Katılım Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon" adına yapılacak işlemler için 26/07/2022 tarihinden itibaren "KAC" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047539BIST