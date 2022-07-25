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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

25.07.2022 16:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 28/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODUESKİ FON UNVANI                                                                                                           YENİ FON UNVANI   TI2İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)                                     İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TIEİş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)            İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)  İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TI3İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)              İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TAUİş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)                      İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) IHKİş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)                                   İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) IDHİş Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)               İş Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TI1İş Portföy Para Piyasası Fonu                                                                                        İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu IOPİş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu                                                                     İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) Fonu IUZİş Portföy Anadolubank Para Piyasası Fonu                                                                     İş Portföy Anadolubank Para Piyasası (TL) Fonu TIVİş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu                                                             İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu IBKİş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu                               İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu TSIİş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu                 
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NTGAZ 8,95 41.535.191 % 9,95  
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Altın Ons 1.724 1.725 -3,24  
Altın Gr. 989 989 4,28  
Cumhuriyet 6.637 6.737 22,00  
Tam 6.661 6.718 -44,00  
Yarım 3.246 3.284 -24,00  
Çeyrek 1.628 1.642 -12,00  
Gümüş.Ons 18,49 18,52 -0,08  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 0,05  
B. Petrol 100 100 1,22  
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