BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.07.2022 09:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy SM Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 27/07/2022 tarihinden itibaren "OCM" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047665
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
0
En Düşük
0
18:0517,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0915
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8636
En Düşük
17,7680
18:0518,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0675
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2872
En Düşük
18,1811
18:05990,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,38
|Açılış
|: 990,45
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
991,35
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TCELL
|17,78
|384.504.991
|% 3,32
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% 0,00
|
|SONME
|31,42
|7.559.533
|% 0,00
|
|KLNMA
|12,80
|600.305
|% 0,00
|
|SELGD
|5,15
|2.150.610
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,40
|15.275.482
|% 0,00
|
|ADEL
|24,92
|3.319.932
|% 0,00
|
|AFYON
|3,72
|64.621.002
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|25.916.538
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,38
|71.850.187
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 0,00
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8519
|17,8636
|% 0,51
|
|Euro
|18,2535
|18,2687
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,4645
|21,5721
|% 0,51
|
|Frank
|18,4369
|18,5480
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7373
|4,7610
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|5,14
|
|Altın Gr.
|991
|991
|7,88
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.672
|6.741
|25,00
|
|Yarım
|3.251
|3.296
|13,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,96
|