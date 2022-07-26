BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.07.2022 15:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "OYAK Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu'na" adına yapılacak işlemler için 27/07/2022 tarihinden itibaren "OBI" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047748
BIST
15:392.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,08
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
15:3917,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0880
|Açılış
|: 17,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
15:3918,1575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0437
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
15:39987,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,26
|Açılış
|: 987,32
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DOBUR
|57,75
|14.422.944
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|50.074.455
|% 9,98
|
|BIZIM
|20,88
|57.938.001
|% 9,95
|
|NTGAZ
|9,84
|30.576.402
|% 9,94
|
|KLRHO
|16,11
|174.735.769
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,12
|12.929.917
|% -4,53
|
|KZBGY
|82,35
|28.077.557
|% -4,24
|
|THYAO
|49,52
|2.836.983.825
|% -0,04
|
|EKGYO
|3,24
|1.431.949.239
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,76
|870.631.249
|% -1,04
|
|GARAN
|15,09
|867.481.795
|% -3,58
|
|SISE
|21,00
|730.472.299
|% -1,13
|
|EKGYO
|3,24
|1.431.949.239
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,59
|447.298.295
|% 6,71
|
|YKBNK
|4,76
|870.631.249
|% -1,04
|
|TSKB
|2,46
|364.834.630
|% 1,23
|
|ODAS
|3,78
|429.910.999
|% -0,26
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8465
|17,8574
|% 0,48
|
|Euro
|18,1217
|18,1479
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,3204
|21,4273
|% -0,17
|
|Frank
|18,4217
|18,5326
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7354
|4,7592
|% 0,39
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|1,04
|
|Altın Gr.
|985
|985
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|13,00
|
|Tam
|6.649
|6.708
|-8,00
|
|Yarım
|3.240
|3.279
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,87
|
Seans Raporu
15:37
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15:52GRNYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 54 kaybederek (% -0.11 ) 2, 247
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