BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.07.2022 11:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy KZY Serbest (Döviz) Özel Fon " adına yapılacak işlemler için 28/07/2022 tarihinden itibaren "PTG" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047973
BIST
12:492.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,53
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
12:4917,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8981
En Düşük
17,8322
12:4918,1742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0842
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1971
En Düşük
18,0653
12:49991,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,18
|Açılış
|: 991,15
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IMASM
|71,65
|20.691.793
|% 9,98
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|DOBUR
|63,35
|14.230.340
|% 9,70
|
|LIDFA
|10,87
|50.656.184
|% 9,47
|
|PEGYO
|2,40
|33.808.134
|% -5,88
|
|UFUK
|79,00
|1.651.795
|% -4,82
|
|ULUUN
|22,66
|94.618.212
|% -3,90
|
|MIPAZ
|7,71
|28.754.846
|% -3,63
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|THYAO
|49,68
|1.792.442.079
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,77
|734.966.850
|% 0,42
|
|SISE
|21,18
|509.991.770
|% 0,67
|
|EKGYO
|3,20
|457.600.270
|% 0,31
|
|EREGL
|27,32
|446.512.026
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,57
|254.037.622
|% 1,95
|
|YKBNK
|4,77
|734.966.850
|% 0,42
|
|EKGYO
|3,20
|457.600.270
|% 0,31
|
|TSKB
|2,58
|284.274.698
|% 3,20
|
|ADESE
|0,86
|66.001.563
|% 7,50
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8918
|17,8960
|% 0,21
|
|Euro
|18,1642
|18,1749
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,5455
|21,6535
|% 0,60
|
|Frank
|18,5453
|18,6570
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7487
|4,7725
|% 0,24
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|6,27
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|25,00
|
|Tam
|6.678
|6.729
|16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,62
|