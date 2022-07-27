BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.07.2022 11:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon NVB Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon NVT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047977
BIST
13:122.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,76
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:1217,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:1218,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1971
En Düşük
18,0653
13:12991,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,52
|Açılış
|: 991,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:10
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.743.453
|% 9,98
|
|PSGYO
|2,87
|140.703.681
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|14.606.360
|% 9,96
|
|ITTFH
|1,68
|106.072.783
|% 9,80
|
|UFUK
|77,05
|2.029.271
|% -7,17
|
|PEGYO
|2,39
|34.866.778
|% -6,27
|
|DESPC
|11,22
|6.873.974
|% -3,94
|
|KORDS
|46,22
|95.350.596
|% -3,59
|
|SUMAS
|69,90
|75.991
|% -3,59
|
|THYAO
|49,52
|1.953.816.388
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,77
|770.799.791
|% 0,42
|
|EKGYO
|3,22
|659.105.024
|% 0,94
|
|SISE
|21,16
|528.544.233
|% 0,57
|
|EREGL
|27,32
|469.412.380
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,22
|659.105.024
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,58
|276.697.642
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,77
|770.799.791
|% 0,42
|
|TSKB
|2,59
|285.768.594
|% 3,60
|
|ADESE
|0,85
|76.258.330
|% 6,25
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8843
|17,8987
|% 0,23
|
|Euro
|18,1632
|18,1777
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,5294
|21,6374
|% 0,53
|
|Frank
|18,5391
|18,6508
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7492
|4,7731
|% 0,25
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,74
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.678
|6.728
|15,00
|
|Yarım
|3.254
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,08
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,01
|