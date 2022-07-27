BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Hedef Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 28/07/2022 tarihinden itibaren "HVN" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048224BIST