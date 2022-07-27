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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

27.07.2022 18:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Deniz Portföy Olba Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 28/07/2022 tarihinden itibaren "DVI" kodu kullanılacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048293


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CMENT 34,10 1.703.993 % 10,00  
YEOTK 93,05 138.755.162 % 9,99  
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Tam 6.643 6.714 1,00  
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Çeyrek 1.623 1.641 1,00  
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