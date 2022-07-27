BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.07.2022 18:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Deniz Portföy Olba Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 28/07/2022 tarihinden itibaren "DVI" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048293
BIST
17:592.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,08
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:5917,8947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0367
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:5918,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0780
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:59988,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,55
|Açılış
|: 988,52
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKAB
|26,40
|196.631.824
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.204.995
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.703.993
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.755.162
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.310.663
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.562.692
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|7.963.915
|% -4,68
|
|TRCAS
|7,93
|26.685.695
|% -4,11
|
|SNKRN
|17,74
|892.656
|% -4,11
|
|THYAO
|49,82
|3.580.653.026
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,82
|1.370.829.795
|% 1,47
|
|SISE
|21,12
|1.071.031.835
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,22
|1.029.439.926
|% 0,94
|
|EREGL
|27,26
|868.428.873
|% -1,16
|
|EKGYO
|3,22
|1.029.439.926
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|481.035.903
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,82
|1.370.829.795
|% 1,47
|
|TSKB
|2,62
|528.168.211
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|129.408.272
|% 3,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8888
|17,8976
|% 0,22
|
|Euro
|18,1439
|18,1719
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,4732
|21,5809
|% 0,26
|
|Frank
|18,4854
|18,5968
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7505
|4,7744
|% 0,28
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-0,23
|
|Altın Gr.
|986
|986
|0,42
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.643
|6.714
|1,00
|
|Yarım
|3.237
|3.282
|0,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,08
|
Seans Raporu
17:59
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17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem