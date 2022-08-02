BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.08.2022 10:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy Luna Serbest Özel Fon " adına yapılacak işlemler için 03/08/2022 tarihinden itibaren "PUZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050934
BIST
10:562.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 17,44
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
10:5617,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0670
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9595
En Düşük
17,8517
10:5618,3724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:561.022,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.022,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:56
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|PRKME
|8,76
|33.180.229
|% 9,09
|
|YAYLA
|5,07
|3.583.958
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,78
|8.270.973
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|IMASM
|65,20
|22.821.036
|% -6,92
|
|TATGD
|17,63
|42.606.829
|% -6,22
|
|THYAO
|52,05
|1.273.137.246
|% 1,07
|
|SASA
|49,20
|854.376.412
|% 5,81
|
|SISE
|22,90
|745.759.115
|% -0,87
|
|EREGL
|28,20
|372.995.507
|% 0,57
|
|KRDMD
|11,33
|296.771.267
|% 1,98
|
|EKGYO
|3,17
|279.244.078
|% 0,96
|
|TSKB
|2,70
|206.173.723
|% 2,66
|
|ODAS
|3,89
|183.235.705
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,72
|77.364.279
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,87
|205.574.056
|% 0,41
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9485
|17,9528
|% 0,37
|
|Euro
|18,3537
|18,3724
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,8381
|21,9477
|% -0,13
|
|Frank
|18,7868
|18,9000
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,26
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,37
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.822
|6.879
|-4,00
|
|Yarım
|3.324
|3.363
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,29
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,55
|