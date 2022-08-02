BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.08.2022 11:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Caddebostan Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 03/08/2022 tarihinden itibaren "YNL" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050960
BIST
13:172.656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,28
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
13:1717,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0705
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
13:1718,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
13:171.024,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.024,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler13:17
|ORMA
|33,44
|648.034
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|462.268.541
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|2.591.686
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|523.108
|% 9,93
|
|CANTE
|63,00
|59.303.549
|% 9,66
|
|YAYLA
|5,07
|4.637.382
|% -9,95
|
|MMCAS
|3,00
|102.537
|% -7,69
|
|LIDFA
|7,65
|16.521.917
|% -7,16
|
|ISGYO
|19,04
|237.523.009
|% -7,12
|
|TATGD
|17,52
|59.310.219
|% -6,81
|
|THYAO
|51,80
|2.596.902.636
|% 0,58
|
|SASA
|48,86
|1.861.082.025
|% 5,08
|
|SISE
|22,78
|1.274.037.839
|% -1,39
|
|EREGL
|27,92
|844.483.183
|% -0,43
|
|HEKTS
|34,56
|573.924.280
|% 1,65
|
|EKGYO
|3,13
|511.265.470
|% -0,32
|
|TSKB
|2,63
|431.646.674
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,70
|209.488.444
|% 0,59
|
|ODAS
|3,92
|440.715.495
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,82
|544.082.994
|% -0,62
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9534
|17,9563
|% 0,39
|
|Euro
|18,3767
|18,3909
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,8572
|21,9669
|% -0,04
|
|Frank
|18,7922
|18,9054
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,27
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|1,25
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|30,00
|
|Tam
|6.838
|6.888
|5,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,74
|