BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 03/08/2022 tarihinden itibaren "BNO" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051158BIST