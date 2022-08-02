BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.08.2022 18:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIG Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KIG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu " adına yapılacak işlemler için 03/08/2022 tarihinden itibaren "KIE" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051208
BIST
17:502.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,70
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
17:5017,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0692
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
17:5018,3208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0479
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
17:501.025,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.025,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|TMSN
|49,16
|425.705.124
|% 9,98
|
|KRPLS
|6,83
|466.713.833
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.131.349
|% 9,97
|
|INTEM
|97,65
|65.124.213
|% 9,97
|
|KZBGY
|57,45
|110.737.359
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.915.904
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|21.229.622
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,55
|6.699.623.335
|% 2,04
|
|SASA
|48,36
|2.865.494.133
|% 4,00
|
|SISE
|22,78
|2.365.259.040
|% -1,39
|
|TOASO
|79,45
|1.484.176.431
|% 6,72
|
|EREGL
|27,80
|1.409.457.483
|% -0,86
|
|TSKB
|2,62
|893.149.923
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,09
|968.548.880
|% -1,59
|
|ODAS
|4,00
|1.186.081.403
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,82
|1.175.363.435
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,69
|306.245.819
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9428
|17,9550
|% 0,39
|
|Euro
|18,2974
|18,3208
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,8453
|21,9549
|% -0,09
|
|Frank
|18,7192
|18,8320
|% -0,26
|
|Riyal
|4,7591
|4,7829
|% 0,17
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,72
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|6,93
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.851
|6.907
|24,00
|
|Yarım
|3.338
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,21
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,12
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM