BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









[]İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Nurol Portföy Trada Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 05/08/2022 tarihinden itibaren "NTO" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051912BIST