BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduAk Portföy Onuncu Serbest (Döviz) FonURCAk Portföy ÖPY Beşinci Serbest (Döviz) Özel FonURGAk Portföy ÖPY Altıncı Serbest (Döviz) Özel FonURMAk Portföy ÖPY Dokuzuncu Serbest Özel FonURSAk Portföy ÖPY Onuncu Serbest Özel FonURVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051494BIST