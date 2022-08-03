BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.08.2022 16:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
URC
Ak Portföy ÖPY Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon
URG
Ak Portföy ÖPY Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon
URM
Ak Portföy ÖPY Dokuzuncu Serbest Özel Fon
URS
Ak Portföy ÖPY Onuncu Serbest Özel Fon
URV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051494
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1339
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3995
En Düşük
18,2123
18:051.031,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 14,21
|Açılış
|: 1.031,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9379
|17,9406
|% 0,08
|
|Euro
|18,3446
|18,3760
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,7017
|21,8105
|% -0,03
|
|Frank
|18,6666
|18,7791
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7621
|4,7860
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|22,60
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|13,98
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.896
|6.975
|72,00
|
|Yarım
|3.360
|3.410
|35,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.705
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-3,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO