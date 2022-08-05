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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

05.08.2022 11:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

       Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Yapı  Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    YUB

    Yapı  Kredi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
       
YUI





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052242


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OBASE 13,97 4.061.330 % 10,00  
YUNSA 39,48 33.799.983 % 9,97  
MIATK 41,54 64.949.159 % 9,95  
BEYAZ 14,09 35.120.001 % 7,89  
BRMEN 1,98 88.635 % 7,61  
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Dolar 17,9586 17,9668 % 0,32  
Euro 18,3679 18,3820 % 0,04  
Sterlin 21,7486 21,8577 % 0,14  
Frank 18,6931 18,8057 % 0,06  
Riyal 4,7667 4,7906 % 0,29  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -3,49  
Altın Gr. 1.034 1.034 2,69  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.917 6.976 -14,00  
Yarım 3.370 3.410 -8,00  
Çeyrek 1.690 1.705 -3,00  
Gümüş.Ons 20,11 20,14 -0,05  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,03  
B. Petrol 94,99 94,99 0,87  
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