BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.08.2022 11:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
YUB
Yapı Kredi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
YUI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052242
BIST
11:222.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,99
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:2217,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0573
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:2218,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:221.031,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.031,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:22
|OBASE
|13,97
|4.061.330
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.799.983
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|64.949.159
|% 9,95
|
|BEYAZ
|14,09
|35.120.001
|% 7,89
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|72.743.076
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.910.539
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,46
|194.020.341
|% -9,69
|
|AKSUE
|31,90
|7.403.499
|% -7,64
|
|SRVGY
|92,40
|13.966.425
|% -4,45
|
|THYAO
|55,60
|1.400.962.228
|% 0,54
|
|SISE
|23,62
|745.298.698
|% -0,59
|
|SASA
|49,42
|581.264.389
|% -1,26
|
|KRDMD
|10,98
|567.183.779
|% -2,75
|
|ODAS
|4,28
|552.803.883
|% 3,88
|
|SKBNK
|2,11
|360.811.756
|% 4,98
|
|TSKB
|3,13
|433.481.996
|% 0,64
|
|ODAS
|4,28
|552.803.883
|% 3,88
|
|YKBNK
|5,09
|467.484.170
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,21
|198.657.289
|% -0,62
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9668
|% 0,32
|
|Euro
|18,3679
|18,3820
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,7486
|21,8577
|% 0,14
|
|Frank
|18,6931
|18,8057
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7667
|4,7906
|% 0,29
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.917
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.370
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,03
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|0,87
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37ISFIN
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 952, 033 adet işlem
-
11:36AKSUE
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 32.02 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 801 adet işlem
-
11:35TRGYO
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 909 adet işlem
-
11:34CEOEM
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 974 adet işlem
-
11:33XU100
Endeks 2, 720 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 13, 164.00 milyon TL de