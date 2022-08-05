BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.08.2022 14:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon" adına yapılacak işlemler için 08/08/2022 tarihinden itibaren "ICU" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052306
BIST
14:462.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 13,72
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:4617,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0671
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:4618,3987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:461.032,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.032,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:46
|OBASE
|13,97
|5.252.999
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.923.505
|% 9,97
|
|BSOKE
|2,65
|55.304.916
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,21
|573.295.518
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|107.334.369
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.918.004
|% -9,84
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,77
|712.748.051
|% -5,93
|
|AKSUE
|32,86
|20.386.355
|% -4,86
|
|THYAO
|56,20
|2.291.904.798
|% 1,63
|
|EKGYO
|3,48
|1.117.289.007
|% 7,74
|
|SISE
|23,66
|1.002.886.041
|% -0,42
|
|SASA
|50,05
|979.688.446
|% 0,00
|
|TSKB
|3,26
|964.354.115
|% 4,82
|
|EKGYO
|3,48
|1.117.289.007
|% 7,74
|
|TSKB
|3,26
|964.354.115
|% 4,82
|
|SKBNK
|2,21
|573.295.518
|% 9,95
|
|ODAS
|4,29
|827.088.026
|% 4,13
|
|DOHOL
|4,11
|738.429.584
|% 2,75
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9766
|% 0,37
|
|Euro
|18,3855
|18,3987
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,7389
|21,8479
|% 0,09
|
|Frank
|18,7223
|18,8351
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7659
|4,7898
|% 0,27
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,31
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,11
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|-9,00
|
|Tam
|6.903
|6.954
|-36,00
|
|Yarım
|3.364
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,99
|93,99
|-0,13
|