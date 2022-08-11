BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.08.2022 13:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 12/08/2022 tarihinden itibaren "NHY" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054537
BIST
13:322.864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 34,79
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
13:3217,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0959
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
13:3218,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1683
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
13:321.034,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.034,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,70
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler13:28
|BARMA
|43,56
|6.792.616
|% 10,00
|
|KIMMR
|4,24
|41.782.059
|% 9,84
|
|ASUZU
|290,00
|117.424.119
|% 9,60
|
|GSRAY
|5,95
|397.727.040
|% 9,17
|
|ALKA
|53,70
|44.320.685
|% 8,70
|
|TIRE
|20,00
|182.796.908
|% -9,26
|
|PAMEL
|190,70
|12.613.939
|% -8,32
|
|CMENT
|40,02
|282.316
|% -8,00
|
|OLMK
|11,78
|37.736.492
|% -7,97
|
|KZBGY
|32,36
|29.343.879
|% -7,22
|
|THYAO
|60,75
|3.983.710.414
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,57
|1.434.223.589
|% 2,96
|
|AKBNK
|10,00
|1.372.597.319
|% 2,04
|
|SASA
|53,30
|1.260.587.761
|% 0,95
|
|SISE
|24,40
|1.258.008.869
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,57
|1.434.223.589
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,64
|808.351.782
|% 0,28
|
|DOHOL
|4,19
|696.655.552
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,17
|983.679.405
|% 2,15
|
|ALBRK
|1,72
|261.488.149
|% 7,50
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9561
|17,9667
|% 0,55
|
|Euro
|18,5799
|18,5859
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8634
|21,9730
|% 0,45
|
|Frank
|19,0257
|19,1403
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7662
|4,7901
|% 0,56
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.892
|6.996
|-19,00
|
|Tam
|6.929
|6.979
|-5,00
|
|Yarım
|3.376
|3.412
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|98,31
|98,31
|0,91
|