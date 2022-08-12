BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 15/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI IRVİstanbul Portföy Dokuzuncu Serbest Fonİstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054983BIST