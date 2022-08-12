BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.08.2022 14:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 15/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI IRVİstanbul Portföy Dokuzuncu Serbest Fonİstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054983
BIST
15:322.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 25,23
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.894
En Düşük
2.858
15:3217,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0261
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
15:3218,4593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0733
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4456
15:321.034,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.034,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler15:30
|TKNSA
|9,57
|242.860.155
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|124.262.460
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.217.634
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.448.984
|% 9,96
|
|PAMEL
|171,00
|17.942.312
|% -8,65
|
|KZBGY
|28,82
|50.695.927
|% -8,22
|
|AKENR
|2,02
|99.003.471
|% -7,76
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,75
|55.086.761
|% -5,91
|
|THYAO
|62,95
|4.346.549.448
|% 2,52
|
|AKBNK
|10,32
|1.446.358.103
|% 2,48
|
|YKBNK
|5,71
|1.251.780.007
|% 1,60
|
|SAHOL
|24,18
|1.245.550.513
|% 0,17
|
|SISE
|24,40
|1.161.687.082
|% 0,66
|
|YKBNK
|5,71
|1.251.780.007
|% 1,60
|
|ODAS
|4,05
|858.848.444
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,66
|702.688.483
|% 0,27
|
|VAKBN
|4,64
|743.026.174
|% 5,22
|
|DOHOL
|4,49
|720.093.656
|% 0,45
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9527
|17,9605
|% 0,13
|
|Euro
|18,4473
|18,4549
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,7290
|21,8380
|% -0,48
|
|Frank
|18,9979
|19,1124
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,12
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,49
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.893
|6.997
|-27,00
|
|Tam
|6.935
|6.986
|-6,00
|
|Yarım
|3.379
|3.416
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|98,06
|98,06
|-1,54
|