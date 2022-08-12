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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.08.2022 14:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 15/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODUESKİ FON UNVANI                                     YENİ FON UNVANI   IRVİstanbul Portföy Dokuzuncu Serbest  Fonİstanbul  Portföy  İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054983


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Cumhuriyet 6.893 6.997 -27,00  
Tam 6.935 6.986 -6,00  
Yarım 3.379 3.416 -2,00  
Çeyrek 1.695 1.707 -2,00  
Gümüş.Ons 20,44 20,47 0,14  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 0,07  
B. Petrol 98,06 98,06 -1,54  
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