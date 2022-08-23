BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.08.2022 16:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 24/08/2022 tarihinden itibaren "OFH" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057793
BIST
16:143.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 53,38
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
16:1418,1354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0702
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
16:1418,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0540
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
16:141.012,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.012,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BEYAZ
|13,42
|57.290.618
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.646.157
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.640.397
|% 9,98
|
|SANFM
|18,26
|18.088.406
|% -8,70
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|KGYO
|17,75
|28.526.567
|% -5,59
|
|THYAO
|67,55
|3.886.473.611
|% -0,30
|
|AKBNK
|11,27
|3.756.912.073
|% 4,74
|
|YKBNK
|6,10
|3.728.064.233
|% 5,35
|
|ASELS
|26,14
|2.529.824.764
|% 1,32
|
|SISE
|25,72
|2.528.650.004
|% 1,34
|
|YKBNK
|6,10
|3.728.064.233
|% 5,35
|
|EKGYO
|3,95
|2.098.741.632
|% 1,80
|
|AKBNK
|11,27
|3.756.912.073
|% 4,74
|
|ALBRK
|2,24
|533.835.908
|% 7,18
|
|ISCTR
|8,16
|1.862.443.244
|% 9,38
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1230
|18,1354
|% 0,39
|
|Euro
|18,0197
|18,0327
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2551
|21,3617
|% 0,39
|
|Frank
|18,6299
|18,7422
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8119
|4,8360
|% 0,43
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,47
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.796
|6.848
|-34,00
|
|Yarım
|3.311
|3.348
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|1,24
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29TSKB
Yüzde 8.28 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 204, 265 adet işlem
-
16:28ULUFA
Yüzde 8.23 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 361, 568 adet işlem
-
16:27DEVA
Yüzde 4.86 oranında artışla 36.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 109, 956 adet işlem
-
16:26TDGYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 282 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 96 artarak (% 1.91 ) 2, 765