BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Ocak 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon GFA Garanti Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) FonGFK Garanti Portföy Şubat 2025 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon GFE Garanti Portföy Haziran 2025 Serbest (Döviz-Avro) Fon GFOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058630BIST