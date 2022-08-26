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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

26.08.2022 17:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.                  Fon Ünvanı                                                                  Fon Kodu Garanti Portföy Ocak 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon        GFA Garanti Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) FonGFK Garanti Portföy Şubat 2025 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon    GFE Garanti Portföy Haziran 2025 Serbest (Döviz-Avro) Fon               GFO        



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058630


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Tam 6.787 6.873 -58,00  
Yarım 3.307 3.360 -29,00  
Çeyrek 1.659 1.680 -14,00  
Gümüş.Ons 18,88 18,92 -0,34  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 -0,20  
B. Petrol 101 101 1,51  
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