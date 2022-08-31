BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.08.2022 16:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı Fon Kodu
Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu GO1
Gri Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu GO2
Gri Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu GO3
Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu GO4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059093
BIST
16:323.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 28,75
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.196
En Düşük
3.160
16:3218,1939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 18,1980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
16:3218,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
16:321.001,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,47
|Açılış
|: 1.001,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EGGUB
|279,40
|91.036.129
|% 10,00
|
|KONTR
|234,50
|413.187.434
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|53.667.774
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|117.965.626
|% 9,97
|
|ESCAR
|43,20
|3.737.016
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.409.929
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|124,80
|15.924.654
|% -9,57
|
|QNBFB
|40,52
|393.448
|% -5,77
|
|THYAO
|72,90
|5.484.113.802
|% 3,48
|
|PETKM
|13,97
|3.942.767.765
|% 3,87
|
|GARAN
|23,50
|3.681.421.853
|% -2,97
|
|YKBNK
|7,14
|3.221.592.209
|% 4,08
|
|HALKB
|8,57
|2.713.008.946
|% 9,31
|
|EKGYO
|4,06
|2.064.218.518
|% 0,74
|
|YKBNK
|7,14
|3.221.592.209
|% 4,08
|
|HALKB
|8,57
|2.713.008.946
|% 9,31
|
|PETKM
|13,97
|3.942.767.765
|% 3,87
|
|ISCTR
|8,08
|2.206.903.185
|% 1,51
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1869
|18,1911
|% -0,06
|
|Euro
|18,2058
|18,2162
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0575
|21,1631
|% -0,22
|
|Frank
|18,5042
|18,6157
|% -0,34
|
|Riyal
|4,8244
|4,8486
|% 0,08
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-11,39
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-70,00
|
|Tam
|6.724
|6.777
|-55,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,18
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|-1,42
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:43VAKBN
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 441, 415 adet işlem
-
16:42KFEIN
Yüzde 5.01 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 373, 295 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 75 artarak (% 0.69 ) 3, 485
-
16:41XU100
Endeks 3, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 52, 147.00 milyon TL de
-
16:41TURSG
Yüzde 5.75 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 264, 941 adet işlem