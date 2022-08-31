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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

31.08.2022 16:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Gri Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı Fon Kodu
Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu GO1
Gri Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu GO2
Gri Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu GO3
Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu GO4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059093


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KONTR 234,50 413.187.434 % 9,99  
SMRTG 37,44 53.667.774 % 9,99  
COSMO 38,96 3.120.892 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.692 6.793 -70,00  
Tam 6.724 6.777 -55,00  
Yarım 3.276 3.313 -27,00  
Çeyrek 1.643 1.656 -14,00  
Gümüş.Ons 18,11 18,13 -0,32  
Gümüş Gr. 10,58 10,60 -0,18  
B. Petrol 96,42 96,42 -1,42  
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