BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGri Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon Ünvanı Fon KoduGri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu GO1Gri Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu GO2Gri Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu GO3Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu GO4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059093BIST