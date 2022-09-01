BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.09.2022 10:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 02/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Neo Portföy Vento Serbest Fon
NVC
Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fon
NVZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059239
BIST
11:103.139
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -31,76
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:1018,1907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:1018,2933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:10997,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,70
|Açılış
|: 997,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler11:09
|SMRTG
|41,18
|125.079.695
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,40
|10.805.851
|% 9,36
|
|EGGUB
|304,90
|86.857.733
|% 9,13
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.446.245
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,70
|12.069.411
|% -5,79
|
|THYAO
|71,15
|2.133.189.960
|% -2,67
|
|HALKB
|9,16
|2.050.146.589
|% 6,26
|
|VAKBN
|7,85
|1.384.204.078
|% 7,39
|
|PETKM
|14,16
|1.231.729.967
|% -1,80
|
|GARAN
|22,34
|992.252.068
|% -2,87
|
|EKGYO
|4,04
|940.408.827
|% 0,75
|
|HALKB
|9,16
|2.050.146.589
|% 6,26
|
|VAKBN
|7,85
|1.384.204.078
|% 7,39
|
|YKBNK
|6,93
|922.273.881
|% -1,56
|
|ZOREN
|3,06
|303.407.941
|% 4,44
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1504
|18,1803
|% -0,03
|
|Euro
|18,2475
|18,2767
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,0640
|21,1696
|% -0,08
|
|Frank
|18,5802
|18,6922
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8299
|4,8541
|% 0,11
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-7,84
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.708
|6.760
|-14,00
|
|Yarım
|3.268
|3.305
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|-0,55
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:22XU100
Endeks 3, 134 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 20, 567.00 milyon TL de
-
11:21KONTR
Yüzde -79.67 oranında düşüşle 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 780, 945 adet işlem
-
11:19CANTE
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 83.00 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 972 adet işlem
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SISE, KCHOL
-
11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 95 kaybederek (% -1.52 ) 2, 774