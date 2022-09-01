BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.09.2022 10:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy UE Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 02/09/2022 tarihinden itibaren "BVY" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059240
BIST
11:303.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -26,20
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:3018,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:3018,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:30993,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,90
|Açılış
|: 993,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:30
|DOGUB
|10,46
|11.956.994
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|125.923.391
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|PRKME
|12,97
|27.239.176
|% 8,72
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.513.723
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|ESCAR
|40,12
|13.045.979
|% -7,13
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|THYAO
|71,40
|2.345.999.988
|% -2,33
|
|HALKB
|9,16
|2.255.585.944
|% 6,26
|
|PETKM
|14,37
|1.693.645.014
|% -0,35
|
|VAKBN
|7,90
|1.441.137.608
|% 8,07
|
|GARAN
|22,30
|1.150.993.258
|% -3,04
|
|HALKB
|9,16
|2.255.585.944
|% 6,26
|
|EKGYO
|4,04
|946.776.544
|% 0,75
|
|VAKBN
|7,90
|1.441.137.608
|% 8,07
|
|YKBNK
|6,96
|1.017.678.062
|% -1,14
|
|PETKM
|14,37
|1.693.645.014
|% -0,35
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1882
|18,1999
|% 0,08
|
|Euro
|18,2860
|18,3087
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,0233
|21,1287
|% -0,27
|
|Frank
|18,5640
|18,6758
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8223
|4,8465
|% -0,04
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,94
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.684
|6.756
|-18,00
|
|Yarım
|3.257
|3.303
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-1,75
|