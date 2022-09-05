BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.09.2022 10:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy TANER Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 06/09/2022 tarihinden itibaren "OTZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060052
BIST
10:283.273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 49,86
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.277
En Düşük
3.248
10:2818,2306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
10:2818,0958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0231
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1219
En Düşük
17,9911
10:281.001,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.001,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ICBCT
|7,93
|26.180.685
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.638.052
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|55.986.789
|% 9,92
|
|SKBNK
|4,65
|23.624.814
|% 9,41
|
|HLGYO
|3,67
|78.580.940
|% 8,58
|
|MTRKS
|42,78
|44.411.269
|% -9,97
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|DOGUB
|10,67
|3.589.379
|% -5,32
|
|MIPAZ
|7,74
|15.772.272
|% -5,26
|
|THYAO
|74,00
|1.756.273.616
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,90
|1.115.480.173
|% 1,15
|
|AKBNK
|13,25
|1.079.742.989
|% 1,69
|
|EKGYO
|4,20
|763.302.087
|% 3,70
|
|GARAN
|24,50
|730.054.363
|% 0,49
|
|EKGYO
|4,20
|763.302.087
|% 3,70
|
|YKBNK
|7,90
|1.115.480.173
|% 1,15
|
|AKBNK
|13,25
|1.079.742.989
|% 1,69
|
|ISCTR
|9,06
|701.444.397
|% 2,49
|
|HALKB
|9,28
|417.457.650
|% 3,34
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2091
|18,2407
|% 0,22
|
|Euro
|18,0822
|18,0961
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,8421
|20,9466
|% -0,23
|
|Frank
|18,4668
|18,5781
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8344
|4,8587
|% 0,16
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-2,20
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.747
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.287
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,01
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|2,31
|