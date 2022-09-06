BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
06.09.2022 17:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KT Portföy Yönetimi NKS Katılım Serbest (TL) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 07/09/2022 tarihinden itibaren "KNS" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060667
BIST
17:493.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 50,75
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:4918,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
17:4918,0804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0129
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:49999,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,11
|Açılış
|: 999,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ASUZU
|304,80
|147.761.668
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.964.290
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|155.066.675
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.094.680
|% 10,00
|
|ISCTR
|10,60
|5.921.996.489
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|11.395.256
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.735.175
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.199.652
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,47
|16.968.127.209
|% 4,44
|
|EREGL
|32,38
|8.843.363.156
|% 4,52
|
|GARAN
|26,48
|7.493.152.220
|% 4,66
|
|AKBNK
|15,60
|7.440.251.154
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,58
|7.242.386.611
|% 4,57
|
|YKBNK
|8,47
|16.968.127.209
|% 4,44
|
|EKGYO
|4,58
|7.242.386.611
|% 4,57
|
|ISCTR
|10,60
|5.921.996.489
|% 9,96
|
|AKBNK
|15,60
|7.440.251.154
|% 9,94
|
|KRDMD
|14,05
|5.113.768.971
|% 9,08
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2156
|18,2310
|% 0,08
|
|Euro
|18,0579
|18,0690
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9290
|21,0340
|% 0,01
|
|Frank
|18,4232
|18,5342
|% -0,53
|
|Riyal
|4,8346
|4,8588
|% 0,05
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,16
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.777
|6.863
|51,00
|
|Yarım
|3.302
|3.350
|19,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.677
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|-3,01
|
Seans Raporu
17:47
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
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17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem