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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

07.09.2022 11:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KT Portföy NKS Katılım Serbest (TL) Özel Fonu" adına yapılacak işlemler için 07/09/2022 tarihinden itibaren "KNS" kodu kullanılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060899


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