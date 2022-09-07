BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.09.2022 11:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KT Portföy NKS Katılım Serbest (TL) Özel Fonu" adına yapılacak işlemler için 07/09/2022 tarihinden itibaren "KNS" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060899
BIST
11:173.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -44,13
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:1718,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:1718,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0530
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:17998,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,48
|Açılış
|: 998,85
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:15
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|81.019.945
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ORGE
|12,92
|41.588.919
|% 9,49
|
|MTRKS
|34,68
|7.375.569
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,17
|27.161.954
|% -7,68
|
|ALKA
|65,70
|23.416.054
|% -6,87
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|FADE
|9,35
|99.010.015
|% -5,56
|
|YKBNK
|8,02
|3.231.308.622
|% -3,14
|
|AKBNK
|15,06
|2.532.701.259
|% -3,28
|
|THYAO
|73,55
|2.153.018.006
|% -0,14
|
|EKGYO
|4,65
|1.616.963.069
|% 3,10
|
|ISCTR
|10,20
|1.467.807.598
|% -3,13
|
|YKBNK
|8,02
|3.231.308.622
|% -3,14
|
|EKGYO
|4,65
|1.616.963.069
|% 3,10
|
|AKBNK
|15,06
|2.532.701.259
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,20
|1.467.807.598
|% -3,13
|
|VAKBN
|10,72
|1.391.346.363
|% 6,35
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2281
|18,2435
|% 0,05
|
|Euro
|18,0903
|18,0997
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,9250
|21,0300
|% -0,04
|
|Frank
|18,4869
|18,5982
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,30
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.761
|6.852
|12,00
|
|Yarım
|3.294
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|-0,88
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30ALKA
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 65.60 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 032 adet işlem
-
11:29KRDMA
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 770, 715 adet işlem
-
11:28FLAP
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 799, 453 adet işlem
-
11:27ISYAT
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 051 adet işlem
-
11:26XU100
Endeks 3, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 27, 493.00 milyon TL de