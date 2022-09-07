BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduRota Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)RHSRota Portföy TGK Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel FonRPKRota Portföy Poyraz Serbest Özel FonPRZhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061097BIST