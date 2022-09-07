BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.09.2022 18:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Rota Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
RHS
Rota Portföy TGK Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon
RPK
Rota Portföy Poyraz Serbest Özel Fon
PRZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061097
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1086
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1635
En Düşük
18,0019
18:051.002,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.002,34
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,54
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2222
|18,2319
|% -0,01
|
|Euro
|18,1466
|18,1599
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8561
|20,9607
|% -0,37
|
|Frank
|18,5167
|18,6282
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8354
|4,8597
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|8,79
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,98
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.766
|6.859
|19,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,14
|
|B. Petrol
|89,25
|89,25
|-3,58
|