BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.09.2022 11:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 07/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon ÜnvanıFon Kodu Ziraat Portföy ÖPY Birinci Serbest (TL) Özel FonZCA Ziraat Portföy MGN Serbest (Döviz) Özel FonZCB Ziraat Portföy Durusu Serbest (Döviz) Özel FonZCC Ziraat Portföy Altıncı Serbest (TL) FonZCD Ziraat Portföy Yedinci Serbest (TL) FonZCE Ziraat Portföy Sekizinci Serbest (TL) FonZCF Ziraat Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) FonZCG Ziraat Portföy Onuncu Serbest (TL) FonZCH
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060892
BIST
12:503.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 82,66
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.489
En Düşük
3.428
12:5018,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2422
En Düşük
18,2142
12:5018,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:501.009,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.009,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:50
|VAKBN
|11,78
|1.187.432.695
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.007.830
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.914.977
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,84
|36.719.776
|% 9,66
|
|HEDEF
|9,81
|39.187.688
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,13
|766.098
|% -3,15
|
|ATAGY
|5,15
|1.318.252
|% -2,46
|
|ESCOM
|21,32
|13.467.155
|% -2,20
|
|YKBNK
|8,14
|4.333.476.800
|% 3,83
|
|AKBNK
|15,83
|3.442.295.227
|% 0,89
|
|THYAO
|75,75
|3.123.410.505
|% 1,41
|
|EKGYO
|5,00
|2.774.783.635
|% 2,46
|
|HALKB
|12,43
|2.223.310.437
|% 9,23
|
|EKGYO
|5,00
|2.774.783.635
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,14
|4.333.476.800
|% 3,83
|
|AKBNK
|15,83
|3.442.295.227
|% 0,89
|
|ISCTR
|10,95
|2.194.761.072
|% 6,41
|
|HALKB
|12,43
|2.223.310.437
|% 9,23
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2336
|18,2437
|% 0,16
|
|Euro
|18,2508
|18,2645
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,8970
|21,0018
|% -0,33
|
|Frank
|18,6399
|18,7522
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,06
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|-41,00
|
|Yarım
|3.310
|3.348
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,08
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|-0,50
|