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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

07.09.2022 11:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 07/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.                  Fon ÜnvanıFon Kodu Ziraat Portföy ÖPY Birinci  Serbest (TL) Özel  FonZCA Ziraat Portföy MGN Serbest (Döviz) Özel FonZCB Ziraat Portföy Durusu   Serbest (Döviz) Özel  FonZCC Ziraat Portföy  Altıncı Serbest (TL)  FonZCD Ziraat Portföy  Yedinci  Serbest (TL)  FonZCE Ziraat Portföy  Sekizinci  Serbest (TL)  FonZCF Ziraat Portföy  Dokuzuncu  Serbest (TL)  FonZCG Ziraat Portföy  Onuncu  Serbest (TL)  FonZCH        



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060892


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Yarım 3.310 3.348 -20,00  
Çeyrek 1.660 1.676 -11,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,61 0,14  
Gümüş Gr. 10,89 10,91 0,08  
B. Petrol 87,50 87,50 -0,50  
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