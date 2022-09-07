BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 07/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon ÜnvanıFon Kodu Ziraat Portföy ÖPY Birinci Serbest (TL) Özel FonZCA Ziraat Portföy MGN Serbest (Döviz) Özel FonZCB Ziraat Portföy Durusu Serbest (Döviz) Özel FonZCC Ziraat Portföy Altıncı Serbest (TL) FonZCD Ziraat Portföy Yedinci Serbest (TL) FonZCE Ziraat Portföy Sekizinci Serbest (TL) FonZCF Ziraat Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) FonZCG Ziraat Portföy Onuncu Serbest (TL) FonZCHhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060892BIST