BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.09.2022 16:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 09/09/2022 tarihinden itibaren "IEZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061546
BIST
15:563.486
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 83,63
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:5618,2469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2469
En Düşük
18,2142
15:5618,1581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0815
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1545
15:561.006,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.006,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:54
|VAKBN
|11,78
|1.217.601.817
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.561.165
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.684.996
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.399.431
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.879.282
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|SANEL
|10,08
|1.645.372
|% -3,63
|
|AKBNK
|15,64
|9.688.508.219
|% -0,32
|
|YKBNK
|8,39
|8.994.800.822
|% 7,02
|
|THYAO
|75,75
|5.360.775.416
|% 1,41
|
|ISCTR
|11,29
|4.499.009.320
|% 9,72
|
|EKGYO
|5,03
|3.748.627.288
|% 3,07
|
|YKBNK
|8,39
|8.994.800.822
|% 7,02
|
|EKGYO
|5,03
|3.748.627.288
|% 3,07
|
|AKBNK
|15,64
|9.688.508.219
|% -0,32
|
|ISCTR
|11,29
|4.499.009.320
|% 9,72
|
|HALKB
|12,51
|2.986.703.698
|% 9,93
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2374
|18,2428
|% 0,15
|
|Euro
|18,2007
|18,2048
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,9519
|21,0569
|% -0,07
|
|Frank
|18,6999
|18,8125
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,07
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-3,89
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|0,35
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|19,00
|
|Tam
|6.788
|6.847
|-48,00
|
|Yarım
|3.307
|3.345
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|0,05
|
|B. Petrol
|88,75
|88,75
|0,75
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Seans Raporu
15:54
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