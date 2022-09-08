BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarInveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 09/09/2022 tarihinden itibaren "IEZ" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061546BIST