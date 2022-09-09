BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.09.2022 16:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy TAYMER Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 12/09/2022 tarihinden itibaren "OTE" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061947
BIST
17:103.532
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 94,35
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:1018,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:1018,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1012
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:101.006,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.006,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:08
|GARAN
|26,18
|2.869.284.754
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.914.726.589
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.396.324.039
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.232.267
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,14
|40.970.347
|% -6,83
|
|MEDTR
|24,58
|32.109.783
|% -6,75
|
|MTRKS
|35,80
|48.015.636
|% -6,14
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,04
|13.962.817.376
|% 5,87
|
|YKBNK
|9,21
|8.563.224.334
|% 8,23
|
|EREGL
|32,90
|7.740.024.652
|% 6,47
|
|THYAO
|74,10
|5.608.073.911
|% 1,51
|
|SISE
|26,48
|4.992.801.399
|% 2,24
|
|EKGYO
|5,10
|4.932.868.988
|% 4,29
|
|YKBNK
|9,21
|8.563.224.334
|% 8,23
|
|AKBNK
|16,04
|13.962.817.376
|% 5,87
|
|ISCTR
|12,44
|3.914.726.589
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.787.949.411
|% 9,95
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2455
|% 0,12
|
|Euro
|18,3197
|18,3267
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0811
|21,1868
|% 0,84
|
|Frank
|18,9330
|19,0471
|% 1,19
|
|Riyal
|4,8393
|4,8636
|% 0,07
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,48
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,38
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.823
|-7,00
|
|Tam
|6.751
|6.827
|-2,00
|
|Yarım
|3.290
|3.337
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,74
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,05
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|2,61
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 89, 94 artarak (% 2.93 ) 3, 160
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZRGYO, ATATP, KRDMA, KRDMB, HKTM, GARAN, GRNYO, ISCTR, HURGZ, KRDMD
-
17:23
BASCM, KLNMA, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
DIRIT, KLMSN, KRSTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 145 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 105 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem