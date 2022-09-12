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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.09.2022 18:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

       Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 13/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

      Ak Portföy ÖPY Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Özel  Fon
 
    UHN

    Ak Portföy ÖPY Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon
       
UHV





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062418


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Altın Gr. 1.014 1.014 7,01  
Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.819 6.875 46,00  
Yarım 3.322 3.359 21,00  
Çeyrek 1.666 1.681 12,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,79 0,94  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,53  
B. Petrol 94,30 94,30 1,46  
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