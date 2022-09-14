BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.09.2022 15:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Nurol Portföy İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 15/09/2022 tarihinden itibaren "NVP" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063091
BIST
16:343.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -24,53
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
16:3418,2458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
16:3418,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0699
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
16:341.000,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.000,30
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KNFRT
|12,33
|46.857.431
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.507.372
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.234.516
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|73.401.493
|% 9,98
|
|RODRG
|40,18
|24.768.928
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,17
|1.312.843.155
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|98.724.382
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|69.584.027
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,34
|6.881.477.308
|% -7,68
|
|ASELS
|32,76
|5.331.397.555
|% 9,20
|
|THYAO
|73,00
|4.631.410.011
|% 2,67
|
|AKBNK
|14,19
|3.246.127.077
|% -9,96
|
|EREGL
|30,56
|2.506.597.193
|% 0,20
|
|EKGYO
|4,44
|2.415.305.197
|% -7,88
|
|KRDMD
|13,34
|6.881.477.308
|% -7,68
|
|YKBNK
|7,86
|2.474.325.596
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.246.127.077
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,44
|288.727.981
|% -2,04
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2427
|18,2453
|% -0,02
|
|Euro
|18,2548
|18,2602
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,0192
|21,1246
|% 0,51
|
|Frank
|18,9021
|19,0160
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8401
|4,8644
|% -0,02
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,97
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,29
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|5,00
|
|Tam
|6.752
|6.806
|-10,00
|
|Yarım
|3.290
|3.327
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|1,04
|
Seans Raporu
16:32
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16:47EKGYO
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 924, 528 adet işlem
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16:46XU100
Endeks 3, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 59, 932.00 milyon TL de
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16:46Z30EA
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 47.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612 adet işlem
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16:45VKFYO
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 960, 986 adet işlem
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16:44MEPET
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 258, 425 adet işlem