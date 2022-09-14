BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.09.2022 16:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 14/09/2022 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Deniz Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon
DPA
Deniz Portföy Ecem Serbest (Döviz) Özel Fon
DZZ
Deniz Portföy Enda Serbest Özel Fon
DPV
Deniz Portföy Lara Serbest Özel Fon
DFZ
Deniz Portföy Mert Serbest (Döviz) Özel Fon
DSM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063099
BIST
17:163.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -30,96
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:1618,2498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:1618,2505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0571
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:16999,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 999,32
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ASELS
|33,00
|5.743.544.653
|% 10,00
|
|DESA
|31,72
|39.612.778
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.117.532
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.776.657
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|74.092.162
|% 9,98
|
|TSKB
|6,03
|71.121.394
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.451.489
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.319.556.605
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,17
|7.462.631.456
|% -8,86
|
|ASELS
|33,00
|5.743.544.653
|% 10,00
|
|THYAO
|72,55
|4.998.923.074
|% 2,04
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.962.034
|% -9,96
|
|EREGL
|30,32
|2.713.963.010
|% -0,59
|
|EKGYO
|4,43
|2.659.562.756
|% -8,09
|
|KRDMD
|13,17
|7.462.631.456
|% -8,86
|
|YKBNK
|7,86
|2.484.066.588
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.962.034
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,43
|306.501.192
|% -2,72
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2438
|18,2498
|% 0,00
|
|Euro
|18,2298
|18,2505
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,0172
|21,1226
|% 0,50
|
|Frank
|18,8941
|19,0079
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8361
|4,8604
|% -0,10
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|10,00
|
|Tam
|6.760
|6.815
|-1,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,14
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|1,86
|