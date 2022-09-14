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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

14.09.2022 16:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

         Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 14/09/2022 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
 
 
    İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

    Deniz Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel  Fon
    DPA

    Deniz Portföy Ecem Serbest (Döviz) Özel  Fon
    DZZ

    Deniz Portföy Enda Serbest Özel Fon
    DPV

    Deniz Portföy Lara Serbest Özel Fon
    DFZ

    Deniz Portföy Mert Serbest (Döviz) Özel  Fon
    DSM

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063099


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