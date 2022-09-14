BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 14/09/2022 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.İPTAL EDİLEN FON UNVANIFON KODUDeniz Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel FonDPADeniz Portföy Ecem Serbest (Döviz) Özel FonDZZDeniz Portföy Enda Serbest Özel FonDPVDeniz Portföy Lara Serbest Özel FonDFZDeniz Portföy Mert Serbest (Döviz) Özel FonDSMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063099BIST