BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
03.02.2020 16:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
04.02.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816733
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
18:056,6146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0238
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,34
|Açılış
|: 303,03
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.818.169
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.201
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.955.883
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.441.001
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|107.551
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.826.335
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,03
|126.449
|% -8,85
|
|EGCYO
|0,43
|109.085
|% -8,51
|
|BALAT
|1,83
|279.519
|% -5,67
|
|THYAO
|13,83
|1.638.168.022
|% 1,10
|
|SISE
|5,59
|1.136.279.700
|% 0,54
|
|ODAS
|2,20
|622.534.638
|% 3,77
|
|TRKCM
|4,14
|556.467.379
|% 2,73
|
|PETKM
|4,11
|541.211.182
|% 1,99
|
|ODAS
|2,20
|622.534.638
|% 3,77
|
|SISE
|5,59
|1.136.279.700
|% 0,54
|
|TSPOR
|3,05
|440.282.097
|% 12,13
|
|PETKM
|4,11
|541.211.182
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,14
|556.467.379
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7723
|7,8113
|% -1,36
|
|Frank
|6,1670
|6,2041
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5905
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-12,28
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|56,22
|56,22
|-0,40
|