BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.02.2020 17:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
17.02.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819097
BIST
18:00120.267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -273,33
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:006,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:006,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:00307,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,49
|Açılış
|: 307,78
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|692.781.807
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.415.455
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.280
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|63.891.089
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,05
|428.987.943
|% 14,24
|
|TUKAS
|12,30
|5.759.016
|% -19,40
|
|RHEAG
|2,10
|50.457.619
|% -10,64
|
|OZBAL
|2,39
|13.906.038
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,10
|1.879.116
|% -7,46
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.414.159
|% -5,96
|
|ASELS
|29,06
|1.594.352.590
|% 2,98
|
|THYAO
|14,90
|1.591.207.812
|% -0,60
|
|ISGYO
|2,13
|699.209.848
|% 2,90
|
|GSRAY
|2,88
|692.781.807
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,89
|684.479.010
|% 6,25
|
|ISGYO
|2,13
|699.209.848
|% 2,90
|
|GSRAY
|2,88
|692.781.807
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,89
|684.479.010
|% 6,25
|
|KARSN
|1,96
|408.048.170
|% 6,52
|
|CEMAS
|1,24
|218.255.577
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8549
|7,8942
|% -0,08
|
|Frank
|6,1441
|6,1811
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6084
|1,6164
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|4,85
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|1,07
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