BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.02.2020 16:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
20.02.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820102
BIST
17:45119.132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -442,56
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
17:456,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0877
En Düşük
6,0483
17:456,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
17:45314,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,35
|Açılış
|: 314,08
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,40
|969.077.377
|% 19,75
|
|BJKAS
|3,52
|824.038.622
|% 19,73
|
|TSPOR
|7,67
|615.121.694
|% 18,18
|
|GSRAY
|4,13
|2.483.961.881
|% 16,67
|
|LKMNH
|7,57
|42.846.600
|% 15,93
|
|VERTU
|6,60
|23.998.471
|% -19,90
|
|VKING
|3,27
|5.449.736
|% -14,84
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|GLRYH
|2,10
|51.361.876
|% -10,26
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GSRAY
|4,13
|2.483.961.881
|% 16,67
|
|ASELS
|29,72
|1.267.329.062
|% 1,85
|
|THYAO
|14,94
|1.148.830.446
|% -0,60
|
|FENER
|19,40
|969.077.377
|% 19,75
|
|BJKAS
|3,52
|824.038.622
|% 19,73
|
|GSRAY
|4,13
|2.483.961.881
|% 16,67
|
|BJKAS
|3,52
|824.038.622
|% 19,73
|
|CEMAS
|1,32
|322.377.089
|% 2,33
|
|ODAS
|2,25
|500.717.063
|% -1,32
|
|MNDRS
|1,93
|305.124.120
|% -3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8581
|7,8975
|% -0,07
|
|Frank
|6,1580
|6,1950
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6171
|1,6252
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|1,27
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.070
|2.121
|20,59
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,96
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,98
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,02
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|0,98
|