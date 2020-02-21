BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.02.2020 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
24.02.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820864
BIST
17:27116.989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.347,12
|Açılış
|: 115.089
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|Önceki Kapanış
|: 115.642
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117.415
En Düşük
114.453
17:276,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,1220
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|Önceki Kapanış
|: 6,0990
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6,1263
En Düşük
6,0869
17:276,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0385
|Açılış
|: 6,6170
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|Önceki Kapanış
|: 6,5950
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6,6270
En Düşük
6,5655
17:27323,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
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|Açılış
|: 323,03
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|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|105.258.291
|% 19,97
|
|ESCOM
|3,12
|9.265.450
|% 14,71
|
|ARDYZ
|14,98
|19.027.770
|% 13,57
|
|TRCAS
|3,67
|80.633.064
|% 13,27
|
|SAYAS
|3,63
|6.764.044
|% 12,73
|
|MIPAZ
|3,04
|162.526.053
|% -14,61
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,54
|14.193.073
|% -7,87
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,91
|92.672.221
|% -5,14
|
|THYAO
|14,45
|1.682.291.599
|% 0,56
|
|ASELS
|29,06
|1.228.531.931
|% 2,47
|
|KOZAA
|12,32
|721.730.571
|% 9,61
|
|IPEKE
|9,76
|683.334.305
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,79
|513.810.919
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,54
|365.041.525
|% 0,65
|
|ODAS
|2,11
|411.222.116
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,79
|513.810.919
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,53
|231.719.274
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,23
|176.779.234
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8935
|7,9330
|% 0,74
|
|Frank
|6,2117
|6,2492
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|21,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,11
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|43,55
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|21,06
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,39
|58,39
|-0,92
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