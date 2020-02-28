BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.02.2020 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
02.03.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822825
BIST
17:40105.651
En Yüksek
|Değişim
|: -4,32%
|| -4.767,51
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:406,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:406,8433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:40324,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,07
|Açılış
|: 324,39
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,83
|43.781.933
|% 13,31
|
|HUBVC
|25,72
|17.092.101
|% 11,18
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,87
|59.460.664
|% 9,31
|
|LINK
|26,40
|7.618.846
|% 9,18
|
|BUCIM
|3,38
|1.644.059
|% -11,98
|
|AVGYO
|1,51
|51.427.198
|% -11,70
|
|BAGFS
|14,25
|16.177.507
|% -11,16
|
|VERUS
|19,65
|4.568.868
|% -10,44
|
|FMIZP
|43,00
|8.669.771
|% -10,42
|
|THYAO
|11,77
|1.623.086.275
|% -3,13
|
|ASELS
|27,70
|1.055.229.897
|% -1,00
|
|GARAN
|9,50
|553.963.718
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|305.561.004
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,32
|259.462.942
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,37
|217.462.667
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|173.303.469
|% -6,20
|
|THYAO
|11,77
|1.623.086.275
|% -3,13
|
|ODAS
|1,95
|258.909.270
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,32
|259.462.942
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9796
|8,0196
|% 0,11
|
|Frank
|6,4169
|6,4556
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6580
|1,6663
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.618
|-19,55
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,98
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,12
|
|B. Petrol
|50,13
|50,13
|-1,60
|