BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.03.2020 16:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
06.03.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824574
BIST
17:18112.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.721,47
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:186,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:186,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0671
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:18324,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,33
|Açılış
|: 324,52
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
324,82
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.202
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.056.202
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.198.792
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,23
|174.613.725
|% 11,32
|
|BURVA
|16,00
|297.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|56.020.244
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.558.940
|% -5,31
|
|THYAO
|11,87
|816.427.714
|% 1,02
|
|ASELS
|30,50
|806.101.326
|% 2,42
|
|GARAN
|10,43
|544.999.988
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,58
|311.565.185
|% 0,78
|
|ODAS
|2,16
|309.453.425
|% 2,86
|
|ODAS
|2,16
|309.453.425
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|311.565.185
|% 0,78
|
|KARSN
|1,94
|224.769.924
|% 0,52
|
|THYAO
|11,87
|816.427.714
|% 1,02
|
|KRDMD
|2,76
|174.014.919
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8531
|7,8925
|% 0,72
|
|Frank
|6,3791
|6,4175
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,67
|
|Altın Gr.
|324
|325
|4,33
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.180
|17,00
|
|Tam
|2.139
|2.192
|17,87
|
|Yarım
|1.034
|1.060
|8,65
|
|Çeyrek
|518
|530
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|50,95
|50,95
|-0,18
|
Seans Raporu
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1917, 52 artarak (% 1.45 ) 134, 350
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